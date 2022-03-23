براءة الكويتية ريم الشمري من الإساءة للمصريين

المصدر: موقع الامارات اليوم

أصدر القضاء المصري قراره ببراءة الناشطة في مواقع التواصل الكويتية ريم الشمري من تهمة الإساءة الى المصريين.

وكانت الشمري قد تحدث في مقطع مصور أحدث ضجة كبيرة وتم اعتباره إساءة لمواطنين مصريين وتم استدعاؤها بعد ذلك للنيابة العامة وحجزها لعدة أيام ومن ثم إطلاق سراحها.

وقالت ريم الشمري خلال الفيديو: «اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب، تم الحكم في قضيتي الموجهة إليّ بالاساءة إلى الجالية المصرية (البراءة من جميع التهم)».

وأضافت«أشكر القضاء الكويتي العادل اللي أنصف الشعب الكويتي قبل ما ينصفني، وأن أعطاني البراءة؛ لأن أنا كان كل مشكلتي إني أدافع عن بلدي، وأدافع عن وطني».

يذكر، أن النيابة العامة الكويتية، أصدرت قرارًا، بإخلاء سبيل الناشطة ريم الشمري، التي تم حجزها قبل يومين، على خلفية شكوى رفعت ضدها بتهمة الإساءة للجالية المصرية.

ووفق ما ذكرته صحيفة «الرأي» الكويتية، فقد تم إخلاء سبيل الناشطة، المثيرة للجدل، بعد انتهاء التحقيق معها في الشكوى، على مدى اليومين الماضيين، من قبل النيابة العامة، بعد إصدار قرار بحجزها يوم الثلاثاء، على ذمة التحقيق معها في اتهامها بالإساءة إلى الجالية المصرية في البلاد.

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