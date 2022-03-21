المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات يحصد 16 من جوائز «دبي لينكس»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أحرز المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات 16 جائزة من جوائز «دبي لينكس» الإبداعية العالمية الكبرى لعام 2022، بعد ترشيحه لـ32 فئة من الجوائز ضمن القائمة النهائية، في تقدير لإبداع المكتب وابتكاراته في ست حملات إعلامية رئيسة أدارها لمواكبة مشررعات ومبادرات من الكبرى من نوعها في المنطقة، وهي «حملة 100 مليون وجبة»، الأكبر من نوعها لإطعام الطعام في 47 دولة، ومشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، الذي وصل بنجاح ومنذ المرة الأولى إلى مداره حول المريخ، وحملة «أجمل شتاء في العالم»، للتعريف بالمشهد السياحي الإماراتي الاستثنائي داخل الدولة وخارجها، والقيم الإنسانية المرتبطة بمجتمعها.

وشملت الجوائز التي نالها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات جائزتين كبريين، وأربع ذهبيات، وست فضيات، وأربع برونزيات، ليكون المكتب الإعلامي الحكومي الأكثر إبداعاً في المنطقة، بعد تميّز ترشيحاته التي نافست الأعمال الإبداعية المتنوعة المرشحة ضمن القائمة النهائية لجوائز دبي لينكس الإبداعية العالمية 2022 لأفضل الأعمال الإبداعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال الإعلام والاتصال.

واختارت لجان تحكيم الجائزة المؤلفة من خبراء ومختصين دوليين الأعمال الفائزة التي تم الإعلان عنها خلال الاحتفالية التي أقيمت في دار أوبرا دبي يوم 16 مارس 2022، بعد عملية تقييم شاملة راعت معايير عديدة، أهمها أصالة الفكرة، والإبداع في تصميم الحملة، وكفاءة التنفيذ، وسعة التأثير، ومدى الوصول برسائلها إلى المتلقين والجمهور، بالإضافة إلى عوامل فنية وإبداعية تخصصية أخرى. وفازت حملة 100 مليون وجبة بـثلاث من جوائز «دبي لينكس» الإبداعية العالمية الكبرى لعام 2022، بواقع جائزة ذهبية، بالإضافة إلى فضية وبرونزية.

وحصدت حملة «أجمل شتاء في العالم» في دورتها الثانية على التوالي ستاً من جوائز «دبي لينكس»، شملت جائزة كبرى وذهبيتين وفضية وبرونزيتين.

أما حملة «مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ - مسبار الأمل» فقد حصدت سبع جوائز من «دبي لينكس 2022» بواقع جائزة كبرى وجائزة ذهبية وأربع فضيات وبرونزية. وقالت نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات عالية الحمّادي: «حملاتنا الإعلامية التي واكبت مشاريع استراتيجية مثل مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، وحملة 100 مليون وجبة، وحملة أجمل شتاء في العالم، أبرزت المبادئ التي قامت عليها دولة الإمارات، والقيم التي يحملها مجتمعها المتنوع المتسامح المتضامن مع غيره من شعوب العالم، والمسهم بفاعلية في مد يد المساعدة ودعم القضايا الإنسانية الملحّة».

من جهته، أكد المدير التنفيذي لقطاع الإنتاج والاتصال الرقمي في المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات وعضو لجنة التحكيم الكبرى للشرق الأوسط وإفريقيا لجوائز مهرجانات نيويورك للإعلان والتسويق (AME) خالد الشحي، أن فرق العمل ابتكرت وسائل جديدة في مجال تصميم وإنتاج وإنجاز حملات إعلامية ورقمية نوعية، تقدم المشاريع والمبادرات الوطنية من دولة الإمارات بأدوات عالمية المستوى ومحتوى ملائم لمختلف المنصات التقليدية والرقمية ولكل الفئات العمرية.

تكريم الإبداع والمبدعين

تحتفي جوائز «دبي لينكس» الإبداعية العالمية، بالأعمال الإبداعية في مجال الإعلام والإعلانات المطبوعة وإعلانات الطرق والإعلانات التفاعلية والمتكاملة وغيرها. كما تحرص جوائز «دبي لينكس» على تكريم الإبداع والمبدعين والمؤسسات الإبداعية في مجال الإعلام والاتصال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتشكل احتفاليتها السنوية، وفعالياتها الدورية نقطة التقاء للمبدعين في قطاع الاتصال الإبداعي في المنطقة، لعرض الأفكار الجديدة، واكتساب الخبرات الملهمة، والاحتفاء بالإبداع والابتكار، وتقييم استجابة الجمهور المحلي والإقليمي والعالمي.

• حملة أجمل شتاء في العالم، والفعاليات والمبادرات المرافقة لها، حققت 11 ترشيحاً، وحصدت 6 جوائز.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news