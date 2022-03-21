تحذيرات من قيادة السيارة إذا كنت مصاباً بهذه الأمراض !

المصدر: موسكو - وكالات

دعا الطبيب الروسي، أندريه كوندراخين، الأشخاص الذين يعانون من عدوى فيروسية حادة في جهاز التنفس بتجنب قيادة السيارة، وقال إن الكثير من الأمراض والإصابات تستدعي التوقف عن قيادة السيارة أو تجنبها نظراً لأن السياقة نشاط يتطلب الكثير من التركيز الذي قد يفقده الشخص أو تنخفض نسبته جراء بعض الأمراض.

وأضاف بحسب ما نقلت عنه "روسيا اليوم"، أنه في حال إصابة جهاز التنفس بعدوى فيروسية حادة، تكون مصحوبة بارتفاع في درجة الحرارة، والصداع، والتعرق، فإن هذه العوارض دليل على وجود التهاب، وهو ما يؤدي بدوره إلى ضعف الانتباه والحواس عموما، ما يمثل خطراً أثناء السياقة.

وأوضح أن الأشخاص الذين يعانون من مرض القلب التاجي في المرحلة الحادة، ما يسبب الآلام في الصدر وارتفاع ضغط الدم الذي قد يسبق الجلطة أو السكتة الدماغية، لا يُسمح لهم بالقيادة.

وأكد الطبيب الروسي أنه إذا شعر الشخص بأنه مريض ولا يمكنه أداء وظائف معينة تتطلب مزيدا من التركيز والاهتمام، فليس له الحق في قيادة السيارة، وقد تشمل هذه الحالات الدوخة أو التسمم المرتبط بالأمراض المعدية. وتابع أنه من المستحيل أيضاً قيادة السيارة في ظروف صحية تهدد الحياة.

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