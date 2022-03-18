مصر.. إحالة 3 رجال أعمال وطبيب شهير للمحاكمة بتهمة تهريب الأثار

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أحالت جهات التحقيق المختصة في مصر ، 3رجال أعمال وطبيب شهير، و4متهمين أخرين إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية إتهامهم بالتنقيب والاتجار وتهريب الأثار الفرعونية إلى الخارج، وعثورهم على مقبرة أثرية وتابوت فرعوني.

تضم قائمة المتهمين كل من، "محمود م. م. - 45 سنة - رجل أعمال ومالك شركة استيراد وتصدير، ورامي ع. أ. - 40 سنة - رجل أعمال ومالك مكتب ديكورات، ومحمد ع. أ. - 46 سنة - مقاول، ومحمد س. ر. - 34 سنة – سائق".

كما تضم أيضا، "أحمد ر. م. - 53 سنة - طبيب بشري حر شهير، ورجب ع. ع. - 52 سنة - حارس عقار، وطارق م. ح. - 58 سنة - رجل أعمال ورئيس مجلس شركة لإدارة الفنادق، وعبدالعاطي م. ج. - 58 سنة – سائق".

ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين في قرار إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية بتهم أنهم أجروا أعمال حفر خلسة بقصد تهريب الأثار المستخرجة منها كما أجروا أعمال حفر بقصد الحصول على الأثار دون ترخيص.

وجهت جهات التحقيق تهما لهم بأنهم شكلوا عصابة من أغراضها تهريب الأثار إلى خارج البلاد، وأنهم اعتدوا على أرض أثرية بأن قاموا بالحفر فيها دون ترخيص، كما أخفوا أثرا متحصلا عليه من جريمة التنقيب عن الأثار.

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