حسين فهمي في زيارة لـ سمير صبري: «ربنا يديله الصحة والعافية»

المصدر: موقع الإمارات اليوم

زار النجم حسين فهمي الفنان سمير صبري داخل المستشفى الذي يمكث به.

وكتب فهمي في منشور له عبر موقع إنستجرام: "زيارتي اليوم إلى صديقي وزميلي الحبيب سمير صبري..ربنا يديله الصحة والعافية بإذن واحد أحد".

كان النجم حسين فهمي قد تم تعيينه رئيسًا لمهرجان القاهرة السينمائي أول أمس خلفًا للسيناريست والمنتج محمد حفظي، وقدم الشكر لكل أصدقائه وزملائه الذين تقدموا بتهنئته بمنصبه الجديد، ومتمنيًا أن يكون على قدر المسئولية، ويقدم دورًا مشرفًا يليق باسم مصر والفن السينمائي.

كما تقدم بالشكر للسيناريست والمنتج محمد حفظي على جميع مجهوداته التي قام بها على مدار الدورات السابقة في المهرجان.

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