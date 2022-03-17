"شماتة".. دينا الشربيني تحتفل بعيد ميلادها على أغنية عمر دياب "برج الحوت"( فيديو)

المصدر: موقع الإمارات اليوم

احتفلت الممثلة المصرية دينا الشربيني بعيد ميلادها الـ37، وتلقت العديد من التهاني والمعايدات من قبل زملائها الفنانين ومحبيها.

وشاركت دينا الشربيني العديد من الصور والمنشورات عبر خاصة "إنستغرام ستوري" التي تلقتها من أصدقائها ومحبيها ومن بينهم صديقتها الإعلامية المصرية بوسي شلبي.

نشرت بوسي شلبي عبر حسابها على "إنستغرام" مقطع فيديو قديم يجمعها بدينا من حفل عيد ميلاد جمعهما العام الماضي باعتبار أنهما مولودتين بذات التاريخ 17 مارس.

ويظهر الفيديو حفل عيد ميلاد أقيم على شرفهما في إحدى المطاعم جَمَعَ العديد من النجمات من بينهم نيللي كريم وفيفي عبده، حيث تراقصت الحاضرات على أغنية "برج الحوت" للنجم المصري عمرو دياب.

وأثار اختيار بوسي شلبي لهذا الفيديو بالتحديد فضول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وانتقاداتهم، بسبب انفصال دينا الشربيني عن عمرو دياب الذي قيل أنه أهدى أغنية "برج الحوت" لها قبل انفصالهما.

وكتبت إحدى المتابعات: "دي شماته مش معايده"، وأضافت أخرى: "الله يقويكي يا دينًا وانتي بتسمعي صوت عموره".

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