«نتفليكس» تفرض غرامات على الذين يتشاركون كلمة السر

المصدر: متابعات

كشفت منصة «نتفليكس» أنها ستبدأ في فرض غرامات على الأشخاص الذين يتشاركون كلمة السر الخاصة بحساباتهم مع الآخرين خارج المنزل.

وبحسب إن بي سي نيوز، أكدت المنصة الشهيرة ذلك من خلال بيان نشرته على موقعها الرسمي في الإنترنت، إذ أوضحت أنها تحاول منح مزايا عديدة للأشخاص الذين يعيشون

داخل منزل واحد، مثل أنظمة البث المتعددة، بالإضافة إلى أنها ترغب في تسهيل مشاركة أولئك الأشخاص لكلمة السر معاً.

كما أشارت «نتفليكس» أن تبادل كلمات المرور بين الأشخاص أمراً شائعاً جداً، لكنه أدى إلى حدوث إرباك وفقاً لما أفادته المنصة.

و صرحت أن مشاركة كلمة السر الخاصة مع الآخرين، يضعف من قدرتها على الاستثمار في برامج التلفزيونية والأفلام السينمائية الجديدة من خلال تقديمها للمشتركين.

و أوضحت أنها ستحاول تسهيل مشاركة كلمة السر مع أشخاص لا يعيشون في المنزل ذاته، من خلال دفع مبلغ معين .

كما ذكرت منصة «نتفليكس» أنها ستبدأ في تفعيل الدفع مقابل مشاركة كلمة السر خلال الأسابيع القادمة، في بعض الدول مثل بيرو، وكوستاريكا، وتشيلي.

وتنص شروط الخدمة الخاصة بالمنصة على أنه لا يجوز مشاركة حسابك مع أفراد خارج أسرتك، وهي القاعدة التي ينتهكها الكثير من المشتركين، وفقا لـ إن بي سي نيوز.

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