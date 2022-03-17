"أبو العروسة 3" يتصدر التريند بسبب الحلقة 36.. تعرف إلى السبب

المصدر: موقع الإمارات اليوم

ينتظر الجمهور عرض الحلقة الجديدة من مسلسل أبو العروسة ٣، بعد أن وضعت شخصية البطل عبدالحميد الذي يجسده سيد رجب في وضع صعب بعد وفاة صديقه ووجد نفسه مسئولا عن إرثه.

وبسبب هذا التصاعد في الأحداث، تصدر مسلسل أبو العروسة التريند لبحث الجمهور عن الحلقة السابقة، التي وجد عبدالحميد نفسه في حيرة من أمره هل يتحمل هذه المسئولية أم لا؟

وتظهر هذه الحيرة في المشهد الذي جمعه مع سوسن بدر التي تؤدي دور زوجته، وبعد سؤالها له لماذا اختارك؟، وأجابها بعدم معرفة السبب وأنه يريد منها أن تساعده في حيرته، ولكنها قالت له إنه اختاره لأنه لا يهمه المال ولكنها المسئولية هي الصعبة، وقالت له من الواضح أنك اخترت بالفعل تحمل المسئولية.

وشهدت الحلقات السابقة مع بداية الأسبوع عددًا من الأحداث المشوقة والصادمة بالنسبة لعشاق المسلسل، أبرزها وفاة حسن صديق عبد الحميد بشكل مفاجئ، ووجود مينا في المستشفى بعد تعرضه للطعن.

ولاقت الحلقات تفاعلا كبيرا من الجمهور، الذي عبر عن حزنه لرحيل حسن، الذي جسد دوره الفنان محمد رضوان، حيث يعتبر مشهد رحيله من المشاهد الصعبة، خاصة مع انهيار عبد الحميد حزنا على وفاة صديقه بين يديه.

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