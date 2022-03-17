سيدة تهدي زوجها سيارة "لامبورغيني" لاعتنائه بها خلال حملها !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أهدت زوجة ماليزية شابة زوجها سيارة لامبورغيني رياضية فخمة، امتنانا له على تضحياته واعتنائه بها أثناء فترة حملها، بالإضافة إلى أنها تريده إلى جانبها باقي فترة حملها، وأن يساعدها عند ولادة طفلهما.

وتميل معظم الأمهات الحوامل إلى تحضير قائمة من ملابس الاطفال قبل قدوم مولودهن الصغير، لكن أنيس أيوني عثمان وهي رائدة أعمال في مجال مستحضرات التجميل ذهبت إلى أبعد من ذلك من خلال شراء سيارة لامبورغيني بقيمة مليوني رينغيت ماليزي (حوالي 478 ألف دولار أميركي) هدية لزوجها.

وأرادت الأم الحامل (19 عاما) مكافأة زوجها ويلدان ذو الكفل (20 عاما) مقدما على كل ليالي السهر التي تنتظره، خاصة خلال فترة مكوثها في المنزل بسبب الحمل والولادة.

وفاجأت المرأة زوجها في وكالة لبيع السيارات في كوالالمبور يوم الجمعة الماضي، حيث قدمت له سيارة لامبورغيني باللون الفيروزي، ووثقتها على تيك توك.

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