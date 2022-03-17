عطر جديد بتركيز فائق.. علامة «باكو رابان» تُطلق عطر «ون مليون أليكسر»

المصدر: الإمارات اليوم

أطلقت علامة «باكو رابان» عطر «ون مليون أليكسر»، ليكون الإضافة الجديدة لمجموعتها الشهيرة من عطور «ون مليون» المخصصة للرجال. ويتميز العطر الجديد، كبقية إصدارات المجموعة، بتركيزه العالي جداً وتركيبته الغنية التي تضمن رائحة أقوى وتدوم لوقت أطول.

وتستخدم العلامة مكونات منتقاة يدوياً ومواد خام عالية الجودة لابتكار عطر استثنائي بعبقٍ قوي وفواح. ويجتمع خبيرا صناعة العطور كريستوف رينو، مبتكر عطر «ون مليون» الأصلي، وكوينتين بيش لإبداع عطر «أليكسر» الجديد بنفحاته القوية وتركيزه العالي ضمن عائلة عطور «ون مليون» الغنية والشهيرة.

ويعيد عطر «ون مليون أليكسر» تعريف مفهومي الثقة والنجاح من خلال الجمع بين أجود المكونات العطرية في توليفة قوية وجريئة تميزه عن بقية عطور المجموعة.

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