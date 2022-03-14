النيابة المصرية تنشر اعترافات «دجال حلوان»

المصدر: موقع الامارات اليوم

تباشر جهات التحقيق التحقيقات في واقعة اتهام دجال يدعى فتحي. ع المعروف إعلاميا بـ دجال حلوان، بتهمة التعدي على سيدة، ومحاولة الاعتداء الجنسي عليها، والشروع في قتلها، وابتزازها، كافة التهم المنسوبة إليه.

وقال المتهم المعروف إعلاميا بدجال حلوان أمام جهات التحقيق، إنه لم يرَ المجني عليها هدى سوى مرتين فقط، واعترف بأن هناك علاقة صداقة تربط بينه وبين زوج المجني عليها منذ 38 عاما، لكنه أنكر الواقعة، والتهم المنسوبة إليه.

وأمرت جهات التحقيق بحلوان بحجز المتهم، وذلك بتهمة التعدي على سيدة ومحاولة الاعتداء الجنسي والشروع في قتلها وابتزازها، بعدما أوهمها بقدرته على علاجها من مرض نفسي، وذلك لمدة 24 ساعة على ذمة التحريات ويراعى عرضه اليوم الاثنين.

تمكنت الأجهزة الأمنية بحلوان، من إلقاء القبض على الدجال فتحي. ع، بتهمة التعدي على سيدة ومحاولة الاعتداء عليها، والشروع في قتلها ومحاولة دفنها حية في المقابر، بعدما أوهمها بقدرته على علاجها من مرض نفسي. بحسب «القاهرة 24».

وقالت السيدة في التحريات والتحقيقات الأولية، إنها تعرضت للإعتداء الجنسي والتحرش على يد المتهم، كما اتهمته بسرقة مبالغ مالية من داخل مسكنها، وتهديدها وابتزازها للتوقيع والتنازل عن ممتلكاتها.

وكانت جهات التحقيق بحلوان، أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم، فيما تكثف مباحث قسم شرطة حلوان من جهودها لضبطه.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة حلوان، بلاغًا من هدى. ع، ربة منزل بتضررها من المدعو فتحي. ع لإجرائه أعمال سحر كانت تُغيِّبها عن العقل، مضيفة أن المتهم اصطحبها لمقابر بني سويف وحاول قتلها ودفنها في المقابر، ولكنها أفاقت في أثناء خنقه لها بيده، وخوفا من افتضاح أمره، تركها وتمكنت من الهروب.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news