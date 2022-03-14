تتويج الفائزين في «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

توّج مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ اللواء عبدالله علي الغيثي، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث حقق الفريق الشيشاني المركز الأول مع انطلاقة منافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2022، والذي يُقام بمشاركة 41 فريقاً تمثل 24 دولة في المدينة التدريبية بميدان الروية في دبي. وجاء فريق شرطة أبوظبي (B) في المركز الثاني، فيما حصل فريق شرطة الشارقة (B) على المركز الثالث.

وتتنافس أقوى الفرق والوحدات التكتيكية على تحطيم أرقامها المسجلة في النسخ السابقة، والفوز بجوائز مالية تقدر بـ170 ألف دولار للمراكز الثلاثة الأولى في المجموع العام للمسابقات الخمس. وتشارك الإمارات في التحدي من خلال 10 فرق ممثلة في وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة دبي (A) و(B) والقيادة العامة لشرطة أبوظبي (A) و(B) والقيادة العامة لشرطة الشارقة (A) و(B)، والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة والقيادة العامة لشرطة الفجيرة، والقيادة العامة لشرطة عجمان.

وانطلقت المنافسات في المدينة التدريبية بمنطقة الروية، بحضور مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ اللواء عبدالله علي الغيثي، ومدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ الدكتور محمد ناصر الرزوقي، وعدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة في القيادة العامة لشرطة دبي، بالإضافة إلى قادة الفرق المشاركة في البطولة.

وشهد اليوم الأول مشاركة 33 فريقاً من مختلف دول العالم. واقتصرت المنافسة في اليوم الأول على تحدي إنقاذ رهينة (المسابقة التكتيكية) وقد فاز الفريق الشيشاني بالمركز الأول محققاً زمناً وقدره 37.54 ثانية ونال جائزة المركز الأول وقدرها 5000 دولار، وحل في المركز الثاني فريق شرطة أبوظبي (B) ونال جائزة قدرها (3000) دولار، محققاً زمناً وقدره 40.61 ثانية، فيما جاء فريق شرطة الشارقة (B) في المركز الثالث ونال جائزة قدرها (2000) دولار، محققاً زمناً وقدره 41.69 ثانية، فيما حقق فريق شرطة أبوظبي (A) المركز الرابع، محققاً زمناً قدره 42.32 ثانية، فيما حقق الفريق الصربي المركز الخامس، محققاً زمناً قدره 42.62 ثانية.

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