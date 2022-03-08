اعترافات مرتكب "مذبحة" الكويت: كانت نيتي السرقة ولما كشفوني قتلتهم

المصدر: الكويت - متابعات

واصلت النيابة العامة الكويتية تحقيقاتها مع المتهم الهندي الذي ارتكب جريمة العارضية البشعة التي راح ضحيتها مواطن كويتي وزوجته وابنتهما طعناً ونحراً.

ونقلت صحيفة "القبس" عن مصدر مطلع قوله إن المتهم واصل اعترافه بكل ثقة ولم يبد عليه أي خوف أو ندم خلال التحقيقات وكان بكامل قواه العقلية، وسط حراسة أمنية مشددة.

أضاف المصدر أن المتهم أكد أن ذهابه إلى الأسرة كان بغرض السرقة لأنه يطالبها بـ 900 دينار نتيجة اتفاق مسبق على استقدام خادمة على كفالتهم، لكنه بعد دخوله المنزل واكتشاف أمره من قبل الزوجة قام بقتلها.

وأشار المصدر إلى أن المتهم أقر بارتكابه جريمة القتل، لكن قال إن نيته في بادئ الأمر كانت السرقة فقط.

وختم المصدر بأن المتهم برر قتله جميع أفراد الأسرة بأن انكشاف أمره بعد قتل الأم ومقاومة الأب له وخوفه جعله يكمل جريمة القتل.

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