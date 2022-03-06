"سعد السعود" يبدأ فجر الثلاثاء

المصدر: الشارقة - وام

يبدأ نجم "سعد السعود" في الظهور بعد غد من الجهة الشرقية فجرا وهي نجوم ثلاثة أحدها نير في برج الدلو مدته 13 يوما وهو بداية الربيع واعتدال الجو عند أهل الأنواء وخلاله يتساوى الليل بالنهار وتستمر فرصة هطول الأمطار بإذن الله.

وثالث السعود الأربعة التي ينزلها القمر وآخر العقارب وثالث خمسينيّة الشتاء التي تتبع المربعانية مباشرة. ويقول إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك : في هذه الأجواء تخرج الأوراق وتتفتح الأزهار وتنعقد الثمار و تكون المراعي في أوج اخضرارها ‏وقيل له سعد السعود لتيّمنهم به لوقت بلوغ الخصب منتهاه حيث قالت العرب ( إذا طلع سعد السعود لانت الجلود وذاب كل جمود وأخضر كل عود وكره في الشمس القعود ).

وبطلوع سعد السعود تدخل أول (أيام الحسوم) وهي ثمانية أيام ذكرها العرب تحسم بين البرد والدفء وأصل الكلمة مشتقّ من البت والحسم فهذه الأيام هي حاسمة بين الشتاء والربيع كما إنها الأيام التي تسميها العرب ( أيام العجوز) وهي ذات برد وريح شديدة وفيها يتم غرس فسائل النخيل وأشتال الليمون والرمان ويقلّم العنب والتين.

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