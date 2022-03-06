تسجيل أول حالة زواج لأردني من لاجئة أوكرانية !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تداول ناشطون أردنيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، صورة تظهر عروسين برفقة‏ السفير الأردني لدى رومانيا سفيان القضاة، قالوا انها كانت خلال عقد زواج بين طالب اردني ولاجئة أوكرانية.

وبحسب المعلومات التي يتم تداولها عبر منصات التواصل، فان الصورة كانت خلال إجراءات لتوثيق عقد زواج طالب اردني ولاجئة أوكرانية، خرجا من العاصمة كييف خلال الحرب بملابس البيت ولم يتسنى لهما حمل شيء معهما، حيث تم عقد الزواج باشراف السفارة و لدى احدى الجمعيات الاسلامية في بوخارست، كما قامت السفارة الأردنية بمنح العروس وثيقة سفر اردنية لتتمكن من مرافقة زوجها الى ⁧‫الاردن. فيما قال ناشطون آخرون ان الخطبة كانت قد تمت قبل الحرب لكن الحرب عجَّلت بخروجها وعريسها الأردني "لاجئين" من بلادها إلى رومانيا القريبة.

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