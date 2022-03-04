طلاق منة عرفة.. محمود المهدي يواصل حملة الهجوم على النجوم

المصدر: موقع الإمارات اليوم

مازال محمود المهدي الزوج السابق للنجمة الشابة منة عرفة حريصًا على التفاعل والتعليق مع أزمة انفصاله عن الفنانة الشابة للمرة الثانية، كما واصل تصريحاته الهجومية على عدد من نجوم الوسط الفني الذين انتقدوا تصريحاته وتصرفاته مسبقًا.

وقرر محمود المهدي خلال الساعات الماضية التفاعل مع عدد من الجمهور الذي وجه له رسائل الدعم عبر انستجرام، وأيدوا تصريحاته التي هاجم فيها عدد من نجوم الفن ومنهم إلهام شاهين وأشرف زكي وبدرية طلبة، حيث قام بإعادة نشر عدد من تلك التدوينات عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، كما لفت إلى أنه لن يتوقف عن انتقاد الخطأ من وجهة نظره.

كما جدد محمود المهدي هجومه على الفنان محمد نجاتي الذي كان قد انتقد مؤخرًا قصة انفصال الثنائي كما شكك في حقيقتها، ولفت إلى أن المهدي يحرص باستمرار على تصدر الترند بتصرفاته، ليقوم محمود المهدي بانتقاده مجددًا عبر حسابه.

وواصل الزوج السابق للفنانة منة عرفة الهجوم على بعض النجوم بالوسط الفني، وخاصة نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي وزوجته روجينا والفنانة بدرية طلبة، بعد أن هاجمته الأخيرة عقب إعلان انفصاله للمرة الثانية عن منة.

وتلقى محمود المهدي بعض الأمنيات من قبل عدد من متابعيه، بأن يعود مجددًا للفنانة الشابة منة عرفة، وتفاعل محمود مع تلك التدوينات وقام بإعادة نشرها عبر خاصية القصص القصيرة، كما علق على بعضها برسوم تعبيرية عبارة عن قلب، في إشارة منه إلى أنه يتمنى كذلك العودة لزوجته النجمة الشابة.

الجدير بالذكر أن منة عرفة قد التزمت الصمت بعد إعلان محمود المهدي انفصاله عنها قبل يومين، كما أنها قامت بحذف جميع صورها مع زوجها السابق، ورسائلها الرومانسية له، وهو الأمر الذي اعتبره الجمهور تأكيداً منها على انتهاء علاقتهما هذه المرة.

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