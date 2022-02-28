مصاب بالتوحد يفاجئ مذيع"الراصد" بحفظ القرآن كاملًا بأرقام الآيات (فيديو)

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

روى الشاب عبدالرحمن الخالدي المصاب بالتوحد قصة تمكنه من حفظ القرآن الكريم كاملاً في عام واحد.

وقال الخالدي الذي حل ضيفاً في برنامج الراصد المذاع على شاشة الإخبارية السعودية، إنه بدأ حفظ القرآن الكريم في عامه الرابع عشر، وأتم حفظ القرآن في عمر الـ 15 عامًا، وبإمكانه تلاوة أي آية بمجرد معرفة رقمها في السورة حسب صحيفة المرصد.

وأجرى المذيع اختبارًا لـ"الخالدي" بأرقام آيات المصحف الشريف على الهواء مباشرة، وطلب منه تلاوة الآية رقم 5 في سورة الواقعة، وعلى الفور قرأ الخالدي الآية، مما استدعى المذيع ليقسم أنه لم يكن متفقًا معه على الآيات.

ثم طلب المذيع من الخالدي تلاوة الآية 15 من سورة آل عمران، ونجح في الاختبار وتلاها على الفور بدون تفكير.

فيديو | "عبد الرحمن الخالدي" مصاب بـ #التوحد حفظ القرآن الكريم خلال عام واحد.. ومذيع #الراصد يختبره بأرقام آيات المصحف الشريف على الهواء مباشرة pic.twitter.com/l7edri2gqa — الراصد (@alraasd) February 27, 2022

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