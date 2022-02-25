هل يمكن تخفيف التهاب الحلق بتناول الايس كريم؟

المصدر: متابعات - الامارات اليوم

أعلن أخصائي أمراض الأنف والأذن والحنجرة الدكتور« فلاديمير زايتسيف » أن الآيس كريم يمكن أن يكون ضارا عند استخدامه في علاج التهاب الحلق و أشار الأخصائي في حديثه لراديو "سبوتنيك"، إلى أن البعض يعتقدون أن تناول الايس كريم يساعد على تخفيف التهاب وألم الحلق ولكنها أسطورة شائعة وغير صحيحة لأن البرد يؤدي إلى تشنج الأوعية الدموية، و هو ما يساعد فعلاً على تخفيف الالتهاب ولكن من جانب آخر ، يمكن أن يسبب البرد أضرارا تفاقم حالة المريض الصحية.

ويضيف الأخصائي "بالطبع يمكن أن يساعد الآيس كريم شخصا ولا يساعد آخر. لأننا نعلم جيدا أن البرد يؤدي إلى تشنج الأوعية الدموية في جسم الإنسان، لذلك عندما نتناول الآيس كريم أو عصير الفواكه المجمد أو أي شيء بارد جدا، يسبب تشنج الغشاء المخاطي للجدار الخلفي للبلعوم والأوعية الدموية واللوزتين، فكيف يحمي من الالتهاب. ولكن إذا كان الالتهاب موجودا، فإن التبريد سيكون ضارا وغير مفيد".

ولا ينصح الدكتور زايتسيف الأشخاص الذين يعانون من آلام في الحلق بتناول الأطعمة والمشروبات الباردة، بل ينصحهم بتناول أطعمة ومشروبات دافئة ويقول، "إذا وقع ألم في الحلق حتى وإن كان خفيفا، يجب تناول أطعمة ومشروبات دافئة، لكي لا نؤذي الغشاء المخاطي ولا نزيد من الالتهاب والألم. كما أن تناول أطعمة ومشروبات ساخنة يمكن أن يسبب أوراما. لذلك يجب أن تكون حرارة الطعام معتدلة ومريحة، ولا يحتوي على بهارات وتوابل حادة وألا يكون مالحا أو مرا".

ويضيف، يمكن أن يجلب الآيس كريم بعض الفائدة للشخص السليم، بشرط تناوله بقطع صغيرة، لكي لا يلحق أي ضرر بالحلق.

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