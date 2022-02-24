قرار بمنع ظهور مذيع مصري على أي وسيلة إعلامية

المصدر: متابعة- موقع الإمارات اليوم

أصدر نقيب الإعلاميين في مصر طارق سعدة، قرارا بمنع ظهور حسام حداد مقدم برنامج (صباح الخير يا مصر) على شاشة القناة الأولى بالتلفزيون المصري.

وبحسب موقع «مصراوي»، فقد خضع حسام حداد للتحقيق في مقر النقابة وأقر بما هو منسوب إليه من مخالفات وعليه فقد تم استمرار منعه من الظهور عن ممارسة النشاط الإعلامي على أي وسيلة إعلامية داخل جمهورية مصر العربية.

وبين القرار أن حداد خالف ميثاق الشرف الإعلامي «باب المبادئ العامة فقرة 4» والتي تنص على تأكيد دور الإعلامي في حماية الوحدة الوطنية والتماسك القومي.

كما خالف باب الواجبات فقرة رقم (9) والتي تنص على الامتناع عن بث ما يغذي ثقافة العنف والكراهية.

وقد خالف حسام حداد أيضا مدونة السلوك المهني (البند العاشر) والذي ينص على الامتناع عن إثارة الكراهية والتمييز والتحريض بكل أنواعة بين أطياف الشعب وفئاته.

أثار الإعلامي حسام حداد، مقدم برنامج «صباح الخير يا مصر»، الجدل بعد ظهوره في حلقة البرنامج، وحديثه عن مباراة الأهلي وفريق بالميراس البرازيلي ضمن بطولة مونديال الأندية.

فقد قال حسام حداد خلال البرنامج إن «النادي الأهلي لا يلعب باسم مصر، فهو يلعب باسمه كناد مصري، وليس من الضروري أن يشجعه الجميع اليوم، ولكن علينا أن نلتف خلف المنتخب المصري الذي سيلعب خلال شهر من الآن مباراتين للتأهل لكأس العالم 2022».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news