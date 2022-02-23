مصر..لون غريب لمياه النيل يثير القلق والموارد المائية تكشف السبب

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

شهدت مياه نهر النيل في مصر تغيرا مفاجئا، ما أثار دهشة ومخاوف المواطنين. فقد لاحظ المصريون تغير لونها وظهور عكارة فيها وسط مخاوف من تلوث النهر الذي يعتبر المصدر الرئيسي لمياه الشرب في البلاد، بحسب عدد من الصحف المحلية.

وسارع وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي إلة تفسير الامر قائلا : أن ظهور العكارة وتغير مياه يرجع إلى أن شبكة تصريف مياه السيول تعمل بكفاءة عالية مقللا من تأثير ذلك على المياه، موضحا أنها ستختفي خلال يومين على الأكثر.

قال الوزير إن مياه السيول محملة بالرمال الناعمة التي تجرفها عند سقوطها على قمم الجبال تنحدر في مخرات السيول وتنتهي عند نهر النيل، مشيراً إلى أن هذه العكارة ليس لها أي تأثير سلبي على جودة مياه الشرب والأراضي الزراعية.

ووجه الوزير المصري برفع درجة الاستنفار بكافة أجهزة الوزارة، وتخفيض مناسيب المياه بالوجه البحري بالتزامن مع الأمطار.

يشار إلى أن مصر كانت شهدت يومي السبت والأحد الماضي تساقط كميات كبيرة من الأمطار الغزيرة والسيول على عدة محافظات أدت لإغلاق عدة طرق رئيسية وموانئ وأدت لتوقف حركة السفر بين هذه المحافظات وتكدس السيارات على الطرق والمنافذ.

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