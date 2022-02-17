مصري وفلسطيني ضمن قائمة أفضل علماء العالم.. فيديو

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلنت جامعة ستانفورد الأميركية عن اختيار البروفيسور المصري أشرف نبهان والمهندس الفلسطيني بسام دالي ضمن قائمة أفضل 2%؜ من العلماء في العالم لسنة 2021.

ودخل البروفيسور المصري في القائمة للعام الثاني على التوالي، مع العلم أنه عضو مجموعة وضع الدليل الإرشادي للصحة الإنجابية والبحوث بمنظمة الصحة العالمية وخبير في برنامج "Horizon 2020" الخاص ببرنامج البحث والابتكار الأوروبي، عدا عن أنه تبوأ العديد من المناصب الأخرى الهامة.

ويُعد الدكتور نبهان أيضا أحد المشاركين فى اللجنة الإقليمية لبحوث شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية "WHO"، كما يشغل وظيفة محرر مشارك ف مؤسسة كوكرين الرائدة ومقرها أوكسفورد، والتي تهدف إلى تنظيم معلومات الأبحاث العلمية الطبية بشكل منهجي، كما تتعاون مع "الصحة العالمية"، من أجل تقديم بيانات علمية لقرارات المنظمة.

كما ضمت القائمة أيضا المهندس الفلسطيني بسام دالي، والذي حصد براءات اختراع متعددة خلال أعوام عمله في الهندسة الفيزيائية والطاقة النظيفة في أستراليا.

وتصدر جامعة ستانفورد الأميركية هذا التصنيف سنويا، ليشمل العلماء والباحثين في 22 تخصصا علميا يتفرع منها 176 تخصصا فرعيا، استنادا إلى معايير عدة، منها عدد البحوث المنشورة من قبل الباحث ومدى الاستشهاد بها والاعتماد عليها من قبل باحثين آخرين.

البروفيسور أشرف نبهان هو أستاذ أمراض النساء والتوليد في جامعة عين شمس، وتخرج في الجامعة نفسها عام 1988 وحصل على درجة الماجستير في أمراض النساء والتوليد من الجامعة بتقدير ممتاز عام 1992، ثم نال درجة الدكتوراه في 1996، وحصل على الأستاذية عام 2009

.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news