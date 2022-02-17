مطلوب سائقات قطار في #السعودیة .. 28 ألف سيدة تقدمن للوظيفة

المصدر: رويترز

استقطب إعلان لتوظيف 30 سائقة قطارات في السعودية 28 ألف متقدمة، مما يسلط الضوء على حجم الطلب النسائي للانضمام لسوق العمل في المملكة.

وقالت شركة السكك الحديدية الإسبانية "رينفي"، إن التقييم عبر الإنترنت للشهادات الأكاديمية ومهارات اللغة الإنجليزية ساعدها في تقليص عدد المرشحات إلى النصف، فيما ستعمل على تصفية بقية القائمة الضخمة بحلول منتصف مارس.

وستقود 30 امرأة مختارة قطارات سريعة بين مدينتي مكة والمدينة، بعد عام من التدريب مدفوع الأجر.

وتوظف "رينفي"، التي قالت إنها حريصة على خلق فرص للنساء في أعمالها، حاليا 80 رجلا لقيادة قطاراتها في السعودية، ولديها 50 آخرين يخضعون للتدريب.

وحتى وقت قريب، اقتصرت فرص العمل للنساء السعوديات على وظائف مثل المدرسات والعاملات بالمجال الطبي، حيث كان عليهن الالتزام بقواعد صارمة للفصل بين الجنسين، بينما لم يُسمح للنساء بقيادة السيارة في المملكة حتى عام 2018.

وتضاعفت تقريبا مشاركة الإناث في القوى العاملة خلال السنوات الخمس الماضية لتصل إلى 33 % مدفوعة برغبة ولي العهد السعودي بتنويع مصادر الاقتصاد.

وبدأت النساء الآن في الحصول على وظائف كانت تقتصر في السابق على الرجال والعمال المهاجرين. لكن لا تزال نسبة النساء العاملات في المملكة تشكل نصف نسبة الرجال في الربع الثالث من العام الماضي عند 34.1%، كما أن البطالة بين الإناث أعلى ثلاث مرات من نسبتها لدى الرجال والتي تبلغ 21.9 %.

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