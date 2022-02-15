«ريان سوداني».. طفل عالق داخل عربة نفايات بالخرطوم لساعات (فيديو)

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

تداول نشطاء على وسائل التواصل الإجتماعي في السودان صورا تظهر مأساة طفل عمره 10 سنوات، علق بماكينة السحب داخل عربة نفايات في الخرطوم بحري لأكثر من 7 ساعات.

و كشفت مصادر للسودان الجديد وصول سيارة اسعاف وعربة سحب بالقوة لإنقاذ الطفل العالق بحضور للطاقم الطبي والدفاع المدني.

وأفاد النشطاء أن جهود قوات الدفاع المدني تواصلت لإنقاذ الطفل

حيث أكد شهود عيان انه بحالة جيدة حسب صحيفة «الراكوبة».

وتداول النشطاء صورا تظهر أطراف الطفل داخل عربة النفايات بعد أن علق بها أثناء عمله في جمع النفايات، وقالوا أن الطفل ينزف جراء ذلك، وقد قام طاقم طبي بتقديم بعض الاسعافات له، إلا أنه ظل عالقاً طوال تلك الساعات رغم محاولات إخراجه بواسطة عربة سحب بالقوة.

وتلقي الحادثة التي فطرت قلوب السودانيين، واعادت للأذهان مأساة الطفل المغربي ريان، على جريمة تشغيل الأطفال الذين يعملون في عربات النفايات، وفي أعمال هامشية أخرى مثل مسح الأحذية وفي البناء.

محاولات انقاذ طفل عمر عشر سنوات عالق داخل عربة نفايات في بحرى المحطة الوسطي وهو من عمال النفايات

الطفل ينزف والمحاولات مستمرة لاكثر من خمسة ساعات

لا لعمالة الاطفال pic.twitter.com/W5dyLfP68Y — Cola (@coladabey2) February 14, 2022

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