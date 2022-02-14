زبائن«أمازون» في اميركا ييطلبون أمرا محرجا من مندوبي التوصيل.. «فيديو»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

اشتكى عدد من مندوبي توصيل شحنات شركة «أمازون»، عملاق التجارة الإلكترونية، في الولايات المتحدة الأمريكية، من مطالبة عملاء مندوبي الشحن القيام بأمر محرج قبل تسليم الشحنات المطلوبة.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن موقع «بزنس إنسايدر»، إن بعض العملاء في الولايات المتحدة يطلبون من مندوبي أمازون أداء رقصات أمام كاميرات المراقبة المثبتة خارج المنازل عند تسليم الطرود، لنشرها بموقع «تيك توك».

وقال مندوبو أمازون إنهم منزعجون من مطالبتهم بالرقص أمام الكاميرات، حيث يشكل ذلك عبئا يضاف إلى أعباء أعمالهم الثقيلة بطبيعة الحال.

وأصبحت مقاطع رقص مندوبي الشحن عند تسليم الطرود محتوى رائجا (تريند) على منصات التواصل الاجتماعي، ومن بين تلك المقاطع ما نشره أحد عملاء أمازون لرقص مندوب الشحن على نغمات أغنية «Teach Me How to Dougie».

وكتب العميل تعليقا على مقطع الفيديو قال فيه «تركت ملاحظة مع الطلب بأن يرقص مندوب الشحن»، وتابع العميل «هذا الرجل كان رائعا، هل يعرفه أحد؟»، كما شارك حساب أمازون الرسمي المقطع ذاته.

ويرى مندوبو الشحن في أمازون أن الرقص أمام منازل العملاء يهدر وقتهم المحدود بالفعل، خاصة في ظل زيادة الضغط عليهم، وارتفاع أعداد الطرود المطلوب منهم توصيلها، ما قد يؤثر سلبا على جوانب أخرى من مهمتهم.

وتضع طلبات الرقص مندوب الشحن في موقف حرج، حيث يخشى المندوبون حال رفضهم الرقص من معاقبتهم لتجاهل تعليمات العميل، مما يؤدي في النهاية إلى المخاطرة بحصولهم على تقييم ضعيف أو حتى تقديم شكوى بشأنهم.

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