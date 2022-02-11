بعد عطل استمر لدقائق.. تويتر يعلن إصلاح مشاكل تقنية بالموقع

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلن موفع التغريدات القصيرة تويتر، بعد دقائق من وجود مشاكل تقنية، واجهت المستخدمين؛ إصلاح تلك الأعطال التقنية في الموقع، وكانت الأعطال تشمل عدم تمكن المستخدمين في الدخول على الموقع، كذلك تحميل الصفحة الرئيسية، كما واجه عددا كبيرا من المستخدمين لـ موقع التواصل الاجتماعي، مشكلة في التغريد على الموقع.

وقال موقع داون ديتيكتر، المختص بمراقبة حالات انقطاع الانترنت، إن عددًا من مستخدمي موقع تويتر حول العالم اشتكوا من اضطرابات في الشبكة، مضيفا أن الشكاوى حول الأعطال في الشبكة الاجتماعية بدأت تصل مساء، إذ تم الإبلاغ عن الأعطال بشكل أساسي من قبل المستخدمين الأميركيين وكذلك من كندا واليابان.

وأشار موقع داون ديتيكتر إلى أن غالبية المستخدمين لاحظوا وجود أخطاء في تشغيل الموقع، وأن حالات الفشل أيضًا تحدث مع التطبيق وعند الاتصال بالخادم. واستمر العطل لدقائق قبل أن يعود تويتر للعمل مجددًا.

في السياق ذاته، أعلنت تويتر، في وقت سابق، أن عائدات إعلانات ربع سنوية أقل من المتوقع ونمو المستخدمين، وكانت الشركة توقعت إيرادات أقل من أهداف وول ستريت، مما يشير إلى أن خطة التحول، لم تؤت ثمارها على موقع التواصل الاجتماعي.

ومع ذلك، قال الموقع، إنه حقق تقدمًا ملموسًا نحو هدفه المتمثل في الوصول إلى 315 مليون مستخدم و7.5 مليار دولار من العائدات السنوية بحلول نهاية عام 2023، مشيرًا إلى أن نمو المستخدمين، يجب أن يتسارع في الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي هذا العام، وفقًا لـ رويترز.

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