كمأة فرنسية للبيع بالعملات المشفرة في مزاد علني

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلن أحد منتجي الكمأ عن عرض واحدة يبلغ وزنها 1.265 كيلوغراما، داخل مزرعته في سان سيرك مادلون بجنوب غربي فرنسا، للبيع عن طريق العملات المشفرة.

وعثر بيرنارد بلانش صاحب الـ69 عاما، على الكمأ في مزرعته، واصفا ذلك بأنه يحدث معه للمرة الأولى في حياته.

مضيفا إلى أن هذا العام كان جيدا للكمأة الفرنسية، التي تعرف باسم «الألماس الأسود».

هذا ويتراوح سعر الكمأ في السوق ما بين 915 إلى 1144 دولارا، إلى أن الوضع سيكون مختلفا مع هذه الكمأ، وذلك بسبب حجمها. بحسب ما نقلت صحيفة «ذا تايمز» البريطانية.

قبل عامين تم بيع كمأة بيضاء وزنها 1.005 كيلوغرام، في مزاد بإيطاليا مقابل 137 ألف دولار، وفي العام الماضي وصل سعر كمأة إلى 117 ألف دولار، وصل وزنها إلى 830 غراما.

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