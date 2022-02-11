كائنات تتكلم منذ 150 مليون عاما وسمعناها اليوم.. فيديو

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

افترض علماء الاحياء البحرية سابقا أن الأسماك تعتمد في المقام الأول على وسائل الاتصال الأخرى، مثل إشارات الألوان ولغة الجسد، لكن الاكتشافات الحديثة أظهرت أن الأسماك لها جوقات في الفجر والغسق، تمامًا مثل الطيور.

وقال آرون رايس، عالم البيئة بجامعة كورنيل: «لقد علمنا منذ فترة طويلة أن بعض الأسماك تصدر أصواتا، ولكن كان يُنظر دائما إلى أصوات الأسماك على أنها شذوذ نادر».

قام رايس وزملاؤه، من خلال البحث في سجلات الأوصاف التشريحية والتسجيلات الصوتية والحسابات الصوتية، بتحديد العديد من السمات الفسيولوجية التي تسمح لمجموعة الأسماك ذات الزعانف الشعاعية (Actinopterygii) بإحداث هذه الأصوات بدون حبال صوتية، حيث تحتوي هذه المجموعة على أكثر من 34000 نوع حي حاليًا.

ومن بين 175 عائلة من الأسماك، كان من المرجح أن يتواصل ثلثاها بالأصوات، وهي أسماك صنفت كـ«ثرثارة» وهي أكثر بكثير مما كان يُقدر سابقًا. يشير التحليل إلى أن هذه الاتصالات الصوتية ربما تكون قد «تطورت بشكل مستقل 33 مرة على الأقل لدى الأسماك. من الواضح أن الأسماك لديها بعض الأشياء المهمة لتقولها»، بحسب الدراسة التي نقلتها وكالة «سبوتنيك» عن مجلة «Ichthyology & Herpetology».

وظهر «الكلام السمكي» بحسب العلماء، منذ حوالي 155 مليون سنة، وهو أمر مثير للاهتمام لأنه حدث في نفس الوقت تقريبًا الذي نطقت به الحيوانات البرية ذات العمود الفقري لأول مرة، أي الحيوانات التي تطورت إلى اليوم.

وبحسب المقال المنشور في «sciencealert»، كانت بعض مجموعات الأسماك أكثر ثرثرة من غيرها، وكان سمك الضفدع وسمك السلور من بين أكثر المجموعات إسهابًا. ومع ذلك، حذر رايس والفريق من أن تحليلهم يظهر فقط وجود سمكة لفظية بدلاً من وجود «غياب»، أي ربما لم نستمع بدقة كافية المجموعات الأخرى حتى الآن.

وحاول الباحثون استخدام أغاني الأسماك كنداءات صفارات الإنذار تحت الماء لإحضار الأسماك مرة أخرى لتجديد الشعاب المرجانية، وهي من التطبيقات التي أكدت أن الأسماك تتواصل سمعيا.

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