بعد 6 سنوات من محاولات دولية فاشلة.. نزع اطار دراجة نارية من رقبة تمساح عملاق

المصدر: متابعة- موقع الإمارات اليوم

أخيرا، وبعد محاولات دامت 6 سنوات، تم هذا الأسبوع تخليص تمساح عملاق في إندونيسيا يبلغ طوله 4 أمتار من إطار دراجة نارية بعدما طوق رقبته لمدة ست سنوات، بحسب ما أفادت به تقارير إعلامية إندونيسية ووكالات انباء.

وتمكن من إنقاذ التمساح رجل فقير (35 عاما) من منطقة سراجين في جاوة الوسطى، يُدعى هيلي.

ونقلت وكالة أنباء "انتارا" الرسمية عن هيلي، قوله: "كنت أستعد للإمساك بالتمساح منذ أسابيع".

وجاء الرجل إلى نهر بالو الإندونيسي في مقاطعة سولاويسي الوسطى للإدلاء بدلوه في مهمة إزالة الإطار من حول عنق التمساح، بعد سنوات من المحاولات الفاشلة من جانب خبراء الحيوانات المحليين والدوليين.

وكان من بين من حاولوا تخليص التمساح من الإطار قبل ذلك، مقدم عروض الحياة البرية الأسترالي ماتيو نيكولاس رايت وزميله المعني بالتماسيح كريس ويلسون، بالإضافة إلى خبير الحياة البرية الأمريكي فورست جالانت، الذي حاول إنجاز المهمة في فبراير ومارس 2020.

وأعلنت السلطات في بالو عن مكافأة لأي شخص لديه الشجاعة الكافية للتعامل مع التمساح وإزالة الإطار.

وقال هيلي إنه استخدم الحمام والدجاج المقيد إلى عصا من الخيزران لجذب التمساح إلى الشاطئ. ونجح في المهمة.

وأوضح أنه أمسك بالتمساح بنفسه، لكن عشرات الرجال ساعدوه في رفعه إلى الشاطئ. وأظهرت مقاطع نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي التمساح وقد تم تكميم فمه وتغطية رأسه بقطعة من القماش بينما كان هيلي يرفع الإطار عن رقبته. وقد تم إطلاق التمساح مرة أخرى في النهر.

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