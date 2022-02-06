شاهد أول لقاء مع أسرة #الطفل_ ريان بعد وفاته.. فيديو

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ظهرت أسرة الطفل المغربي ريان في مشهد مؤثر عقب تلقيها خبر وفاة ابنها ريان، بعد أن أمضى 5 أيام عالقا داخل بئر على عمق 32 مترا تحت الأرض.

وأجرت قناة "الغد" لقاء مع أسرة الطفل الراحل ريان عقب وفاته.

وأعلن الديوان الملكي في المغرب، السبت، وفاة الطفل ريان العالق منذ 5 أيام في بئر عميقة بمدينة شفشاون.

يأتي ذلك بعد انتشال فرق الإنقاذ جثة الطفل ريان من البئر، فيما أظهرت لقطات مصورة والدي الطفل ريان يقفان عند فتحة النفق.

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