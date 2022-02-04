كل الامل ان يكون حيا.. أمتار قليلة تفصل المنقذين عن الطفل ريان

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تجاوزت فرق إنقاذ الطفل ريان العقبة المفاجئة التي ظهرت خلال الساعات الماضية، والمتمثلة بشق صخري ادى إلى موجة من الاحباط وتوقف اضطراري لعملية الانقاذ.

وأشارت مصادر مضطلعة لموقع " هيسبريس"، إلى عودة عملية الانقاذ على بوتيرة متسارعة حيث لم يعد يفصل فرق الإنقاذ سوى أمتار قليلة عن الطفل المفقود.

وكشف مصدر قريب من فرق الإنقاذ الخاصة بالطفل ريان أن «المنقذين سيشرعون في الحفر اليدوي خلال الدقائق المقبلة»، مبرزا أن شقا صخريا عطل خطة فريق الإنقاذ.

وشوهد طوبوغرافيون في «اجتماع مغلق» يتجاذبون أطراف النقاش، لتحديد الطريقة الآمنة لانتشال ريان، وكل الامل ان يكون حيا.

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