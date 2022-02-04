"فرددناه إلى أمه".. ريان خارج البئر .. وفرق اسعاف متخصصة نقلته من المكان

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أخيرا وبعد أكثر من 4 أيام من القلق والترقب المصحوب بالتعاطف العالمي الكبير، انتهت مأسات الطفل المغربي ريان الذي أثارت قصته تعاطف العالم، وتصدرت مأساته منصات التواصل الاجتماعي بالوطن العربي والعالم،

ومنذ لحظات فقط، وصلت إليه فرق الانقاذ، وتم اخراجه من البئر، لتنتهي بذلك مأساة الطفل صاحب الـ 5 أعوام، حيث تم الوصول إليه، وتم اخراجه منذ قليل خارج البئر، بعد جهود جبارة بذلت لإنقاذه، تحت اشراف طبي دقيق نظرا لحالته الصحية الحرجة بعد كل هذه المدة تحت الارض، ودخل فريق طبي يرأسه طبيب مختص في الإنعاش وممرضون إلى داخل النفق الذي يتواجد به الطفل ريان، بعدما استطاع فريق الإنقاذ الوصول إليه. وسيتم نقله لاحقا عبر مروحية طبية إلى المشفى العسكري في الرباط، حيث ستجرى له الرعاية الطبية التي يحتاجها .

وأكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ضمن تصريحات صحافية على أن السلطات المختصة ستعلن تطورات وضع الطفل ريان.

وبذلت قوى الانقاذ على مدى الايام الماضسة جهودا جبارة لانقاذ الطفل، لكن الكثير من المفاجآت لعبت دورا كبيرا في ايقاف عمليات الانقاذ، وتم تبديل الخطط لاكثر من مرة وصولا إلى الخطوات النهائية التي اسفرت عن الوصول إليه.

وكانت جرافات وآليات ثقيلة مدعومة بفريق من الطوبوغرافيين والعشرات من عناصر السلطات المحلية والوقاية المدنية والدرك الملكي والقوات المساعدة بإشراف مباشر من السلطات الإقليمية، قد قامت بجهود متواصلة منذ مساء الثلاثاء لإنقاذ الطفل ريان، ، الذي سقط على عمق 32 مترا، في بئر ماء غير مغطاة وغير مسيجة قرب منزل العائلة بقرية أغران في شفشاون شمال المغرب.

وتصدر وسم #أنقذوا_ريان قائمة أكثر المواضيع انتشارا(تريند) عبر منصة «تويتر». ودعا مئات الآلاف على امتداد الوطن العربي الله عزوجل أن يُنقذ الطفل المغربي البالغ من العمر 5 سنوات، بعد ساعات طويلة ومجهدة من المحاولة في إنقاذه.

وتقاعلت كبريات الصحف الدولية والقنوات الفضائية مع الحدث مثل صحيفة الغارديان البريطانية وصحيفة لوموند الفرنسية وغيرها الكثير من الصحف العالمية التي تناولت تفاصيل مآسات الطفل وجهود الانقاذ الكبيرة التي بذلم لإنقاذه.