لأول مرة في الأردن.. السجن 45 عاما بحق متهمين تخصصا بخطف النساء

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

أصدرت محكمة الجنايات الكبرى في الأردن لأول مرة عقوبة تصل إلى الوضع بالأشغال المؤقتة 45 عاما، بحق متهمين من أرباب السوابق تخصصا بقضايا خطف النساء والاعتداء عليهن جسديا وجنسيا من قبل المتهمين (ع.أ) و(م.ب) ومتهم ثالث (ز.م) 40 عاما.

وفي التفاصيل، أصدرت الهيئة الثالثة لدى محكمة الجنايات الكبرى الخميس حكما، مشددا بحق كل من المتهم (ع.أ) والمتهم (م.ب) بالاشغال المؤقته 45 عاما فيما حكمت على المتهم (ز.م) بالأشغال المؤقتة لمدة 40 عاما.

وجرمت المحكمة المتهمين بجناية هتك العرض ، وجناية السرقة ، وجناية الشروع بالقتل بالاشتراك والتغلب، حسب موقع "رؤيا".

ووفق المحكمة، فقد كان المجرمون قد اعتادوا خطف الضحايا من النساء والاعتداء عليهن جسديا وجنسيا، وتبيّن لها أن المجرمين من أرباب السوابق ونظرا لخطورة الأفعال المرتكبة شددت المحكمة العقوبة لتكون عبرة لغيرهما.

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