عيادات غير مرخصة ومنتحلو صفة ينافسون أطباء الأسنان في المغرب

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

عبّر أطباء أسنان مغربيون عن تذمرهم من انتشار الدخلاء على المهنة ومنتحلي صفة أطباء ودكاترة، وأكد أطباء الأسنان، لموقع «هيسبريس» انتشار ظاهرة صناع الأسنان الذين ينتحلون صفة أطباء، مطالبين بضروة التدخل لما في ذلك من تهديد وخطر على صحة الناس، إضافة إلى الاضرار بأصحاب التخصص.

وأوضح رضوان بديع، عضو مجلس هيئة أطباء الأسنان، أن هذه المهنة «صارت مهنة من لا مهنة له؛ وهو ما يستلزم تدخلا لوضع حد لذلك، لا سيما أن هؤلاء يفتحون عيادات أمام أنظار السلطات المحلية».

وأضاف عضو المجلس الجهوي للجنوب لأطباء الأسنان أن ما يقوم به هؤلاء «يضر بالصحة العامة ويستلزم حلا»، مشيرا إلى وجوب تدخل السلطات المحلية التي تكون في الواجهة.

ودعا الدكتور رضوان بديع، خلال هذا اللقاء، أيضا، إلى وجوب القيام بالتوعية للتفريق بين طبيب مرخص وله مؤهلات يمكن أن يقدم علاجات جيدة وبين من لا يتوفر على شواهد ويلعب دور طبيب.

وسجل المتحدث ذاته، ضمن تصريحه لموقع «هسبريس»، أن الحالات التي تمارس المهنة بطريقة غير مشروعة «تتوفر على ترخيص من مدارس صنع الأسنان، ودورها ينحصر في صناعة رمامة الأسنان بتشخيص من الطبيب»، مضيفا أن«هذا الدبلوم يحصل به على ترخيص لفتح مختبر، وبقدرة قادر يمارس طب الأسنان بعلاجاته وجراحاته».

ودعا عضو المجلس الجهوي للجنوب لهيئة أطباء الأسنان السلطات المحلية إلى القيام بدورها للحد من هذه الظاهرة التي تسيء إلى الجميع وتضر بالصحة العامة للمواطنين.

ولفت العضو ذاته إلى أن دور الهيئة يتمثل في مراقبة الرخص، مؤكدا أن الممتهنين غير الشرعيين لطب الأسنان لا وجود لقانون يمنحهم هذه الرخص إلا في حالة تم تجاوز ذلك ولم تتم مراقبته، داعيا إلى تطبيق القانون في حق هؤلاء الدخلاء على المهنة

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