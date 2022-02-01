الأردن.. قضية احتيال غريبة من نوعها
حكمت محكمة في عمان بإدانة المشتكى عليه (س) بجرم التعاطي بأعمال السحر والشعوذة، وبجرم الاحتيال وحكمت عليه بالحبس ستة أشهر والرسوم والغرامة 200 دينار والرسوم.
وقد جاء حكم المحكمة هذا، بعدما ثبت لها أن المشتكى عليه له صفحة على "فيسبوك" يزعم من خلالها أنه قادر على فك جميع أنواع السحر، وأن المشتكي اتصل به فأخبره المشتكى عليه أنه سوف يأتي الى منزل المشتكي لفك السحر (100%)، وبالفعل جاء الى منزله وقال له أنه يوجد في حديقة منزله ذهب مدفون، وقال له أحضر لي كل الذهب الموجود في المنزل وخلال ربع ساعة سوف أستخرج الذهب المدفون في الحديقة.
وبالفعل قام صاحب المنزل، بإعطائه كل الذهب الموجود في المنزل وهو لزوجته وتقدر قيمته بـ4000 دينار أردني، ثم نزلوا معاً للحديقة ووقفوا بالكراج، فطلب المشتكى عليه من المشتكي هاتفه فأعطاه إياه، وطلب منه قراءة سورة الاخلاص 10 مرات، وأن يدير وجهه للناحية الأخرى.
وبعد أن أدار المشتكي وجهه وقرأ سورة الاخلاص 10 مرات لم يجد المشتكى عليه الذي لاذ بالفرار ومعه ذهب زوجة المشتكي وهاتفه.
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