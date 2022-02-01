الأردن.. قضية احتيال غريبة من نوعها

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

حكمت محكمة في عمان بإدانة المشتكى عليه (س) بجرم التعاطي بأعمال السحر والشعوذة، وبجرم الاحتيال وحكمت عليه ‏بالحبس ستة أشهر والرسوم والغرامة 200 دينار والرسوم.‏

وقد جاء حكم المحكمة هذا، بعدما ثبت لها أن المشتكى عليه له صفحة على "فيسبوك" يزعم من خلالها أنه قادر على فك جميع ‏أنواع السحر، وأن المشتكي اتصل به فأخبره المشتكى عليه أنه سوف يأتي الى منزل المشتكي لفك السحر (100%)، وبالفعل ‏جاء الى منزله وقال له أنه يوجد في حديقة منزله ذهب مدفون، وقال له أحضر لي كل الذهب الموجود في المنزل وخلال ربع ‏ساعة سوف أستخرج الذهب المدفون في الحديقة.

وبالفعل قام صاحب المنزل، بإعطائه كل الذهب الموجود في المنزل وهو لزوجته وتقدر قيمته بـ‏‏4000 دينار أردني، ثم نزلوا معاً للحديقة ووقفوا بالكراج، فطلب المشتكى عليه من المشتكي هاتفه فأعطاه إياه، وطلب منه قراءة ‏سورة الاخلاص 10 مرات، وأن يدير وجهه للناحية الأخرى.

وبعد أن أدار المشتكي وجهه وقرأ سورة الاخلاص 10 مرات ‏لم يجد المشتكى عليه الذي لاذ بالفرار ومعه ذهب زوجة المشتكي وهاتفه.‏

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