مصر.. «القاتل الصامت» يواصل حصد المزيد من الارواح.. أسرة من 7 أفراد

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تواصل تسربات الغاز التي تستخدم عادة للتدفئة، بحصد ارواح المزيد من الضحايا في مصر، وصت منطقة الشرابية في القاهرة على مأساة جديدة راح ضحيتها أسرة كاملة مكونة من 7 الزوج والزوجته وأبنائهما الخمسة، مصرعهم اختناقا بسبب تسريب الغاز داخل الشقة سكنهم بمنطقة الشرابية في القاهرة.

ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء مصحوبة بسيارات إسعاف، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت غرفة الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا يفيد بمصرع 7 أشخاص من أسرة واحدة داخل شقتهم بمنطقة الشرابية، على الفور توجهت قوات الحماية المدنية مدعومة برجال مباحث قسم شرطة الشرابية إلى محل البلاغ.

وكشفت المعاينة، التي أجراها رجال مباحث قسم شرطة الشرابية، العثور على 7 جثث من أسرة واحدة، حيث تبين أنها لزوج وزوجته وأبنائهم الخمسة، نتيجة تسريب للغاز داخل الشقة.

وتعرضت أسرة بأكملها في حي بولاق الدكرور إلى الاختناق، إثر قيام ربة منزل بخلط أكثر من مادة كيميائية لاستخدامها في تنظيف الشقة، ونقلت الأسرة المكونة من 7 أفراد إلى المستشفى بعد فقدانهم للوعي.

وروت ربة المنزل أنها أغلقت جميع النوافذ يوم الحادث، حرصا على حماية حفيدها الصغير من برد هذه الليلة، ثم أخلدت الصغير إلى النوم، وذهبت لتنظف شقتها كعاداتها، فقامت بخلط مادة الكلور مع منتج منظف لتمسح به الشقة.

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