بلدة مكسيكية تأمل إسهام طيور البجع في إنعاش السياحة

تأمل بلدة في غرب المكسيك، يهاجر إليها آلاف البجع الأميركي الأبيض من كندا، أن تجذب هذه الطيور السياحة العالمية، وتعوّض الخسائر الناجمة عن «كوفيدـ 19». تلعب جزيرة بيتاتان، الواقعة على بحيرة تشابالا في ولاية ميتشواكان المكسيكية، دور المضيف الموسمي لهذه الطيور التي تتجه جنوباً بحثاً عن الدفء والغذاء.

ويلاحظ السكان المحليون أن نمط هجرة البجع الأبيض الأميركي مشابه لنمط هجرة الفراشات الملكية الشهيرة، وهما يحدثان في الوقت نفسه من العام، بين أكتوبر وأبريل، ما يلعب دوراً في إطعام هذه الطيور.

تقول رئيسة بلدية كوخوماتلان دي ريغوليس آنا ليليا مانسو، إن «بيتاتان هي جزيرة صيادين.. يذهب الصيادون إلى البحيرة كل يوم، ويجمعون الأسماك، ويستخدمون جزءاً من صيدهم لإطعام البجع».

ويرحّب المجتمع المحلي بوصول البجع الأبيض الأميركي، الذي يجذب سياحاً من المناطق المجاورة. فهؤلاء يملأون المطاعم، ويدفعون مقابل الذهاب في جولة بقارب لمشاهدة هذه الطيور عن كثب.

وتوضح رئيسة البلدية: «نريد أن تكون ظاهرة البجع معروفة على مستوى الولاية، وعلى الصعيد الوطني، وفي كل أنحاء العالم».

وتتميز هذه الطيور، التي قد يصل طولها إلى 1.75 متر، وعرضها إلى ثلاثة أمتار حين تبسط جناحيها، بمناقير صفراء وريش أبيض.

بيتاتان À أ.ف.ب طيور البجع تتميز بمناقير صفراء وريش أبيض. À أ.ف.ب

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