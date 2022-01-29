عجوز في السبعين يقود بدون رخصة منذ أن كان في الـ 12 من عمره !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ذكرت تقارير صحفية في بريطانيا، أن رجلا ظل يقود سيارته بدون رخصة سياقة ولا أوراق تأمين، طيلة 70 عاما، دون أن يكتشف أمره من قبل شرطة المرور.

وبحسب صحيفة "الغارديان"، فإن شرطة منطقة نوتينغهام اكتشفت أمر هذا السائق، خلال عملية روتينية، في مواقف تابعة لأحد متاجر "السوبرماركت"، يوم الأربعاء الماضي.

وأورد المصدر أن السائق من مواليد 1938، وقال للشرطة إنه لم يحصل يوما على رخصة سياقة ولا عقد تأمين، ودأب على القيادة منذ أن كان في الثانية عشرة من عمره، ولم يتم توقيفه منذ ذلك الوقت من طرف الشرطة في أي يوم من الأيام.

ومن غرائب هذا السائق، أنه لم يتسبب يوما بأي حادث سير، كما لم يلحق أي ضرر بالغير، طيلة العقود الطويلة التي ظل يقود فيها السيارة.

وبموجب القانون في بريطانيا، فإن قيادة سيارة بدون التوفر على رخصة سياقة تعرض صاحبها لعقوبة تتراوح بين 3 و6 نقاط، ويعتمد الأمر على درجة المخالفة المرتكبة. كما يمكن إصدار مخالفة غير محددة في حال لم تكن السيارة مؤمنة.

وبوسع الشرطة أن تقوم بحجز السيارة غير المؤمنة، في حين لم يتم الإعلان عن الإجراء المتخذ بحق السائق العجوز.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news