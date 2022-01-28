مطعم «Trèsind»... تجربة طعام فريدة لمأكولات هندية بنكهة عصرية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يقدم مطعم «Trèsind» تجربة طعام لمأكولات هندية بنكهة عصرية، بدبي، ويعد أحد أبرز المطاعم التي نالت استحسان النقاد، والحائز العديد من الجوائز العالمية. ويقدم المطعم لضيوفه قائمة من المأكولات الهندية تجمع بين الثقافة الكلاسيكية والتقليدية، تجعلهم يعيشون حالة من المتعة والشغف، للعائلات والأفراد من مختلف الجنسيات، الراغبين في عيش تجربة استثنائية.

وتم إنشاء مطعم «Trèsind» كأحد أفكار الشيف همانشو سابني، ليغير كلياً الفكرة المغلوطة التي أخذت عن المطعم الهندي منذ عصور، حتى وقت قليل، حتى داخل جغرافيته الخاصة، ليقدم صورة مختلفة للجماهير من مختلف الجنسيات، من خلال مدينة عالمية مثل دبي.

ويرتكز المطعم على تقنيات ومنهجيات الطهي الحديثة المستمدة من جميع أنحاء العالم للارتقاء بتجربة تناول الطعام، بهدف تقديم طعام شهي بمواصفات ومعايير عالمية، مع الاحتفاظ بجوهر الطهي في الهند.

وتم إنشاء مطعم Trèsind عام 2014، ومنذ ذلك الحين تم اعتباره من بين المطاعم الرائدة التي تمهد الطريق نحو إحياء تراث الطعام الهندي الأصيل، وحامل علم الطعام الهندي المعاصر، وعرض مدى تنوع المطبخ الهندي، والأسرار المخفية بداخله.

وانطلاقاً من الاعتقاد بأن «التغيير هو الثابت الوحيد»، وبعد أن نجح المطعم في خدمة زبائنه على مر السنين، خضع المطعم الرئيس للعلامة التجارية في دبي أخيراً لإصلاحات جذرية، تماشياً مع العصر الحديث، حيث قام القائمون على المطعم بصياغة تجربة طهي جديدة تشغل جميع الحواس بمهارة، مستوحاة من المفهوم الفريد لخدمة جوردين المدمجة مع عناصر فن الطهو الحديث.

وتعرض القائمة الأطباق التقليدية من شبه القارة التي يتم تقديمها بأسلوب عصري، وتحتضن تأثيرات الطهي الإقليمية المختلفة التي نسجت طريقها إلى المطبخ، قائمة طعام متطورة وخيالية للغاية.

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