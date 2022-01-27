فيديو يوثق معركة بين دجاجة وأفعى الكوبرا.. شاهد لمن الغلبة

المصدر: إعداد: سمير سعيد

الثعابين مخلوقات مخيفة وبغض النظر عن حجمها أو سلالتها، فإن أي لقاء معها أمر مرعب. في هذا السياق، ظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تخوض دجاجة أم معركة شرسة مع كوبرا لإنقاذ بيضها.

في الفيديو، يمكن ملاحظة أن الدجاجة تجلس على بيضها، بينما تقترب أفعى سوداء من عشها. وتظهر الأفعى وهي تهاجم الدجاجة لمرات، ربما بقصد مهاجمة البيض.

لكن الدجاجة تقاتل أيضًا وتضربها عدة مرات.

من خلال النقر السريع والهجمات المضادة، تنجح الدجاجة في إبعاد الأفعى، حيث لم تخف الدجاجة ولم تعترف بالهزيمة، بل استمرت في نقر أفعى الكوبرا حتى اختفت بعيداً.

انتشر الفيديو على نطاق واسع ، حيث أشاد الناس بحب الأم وأشادوا بالدجاجة الأم لحماية صغارها التي لم تفقس بعد. وتعجب الكثير من الضراوة التي كانت الدجاجة تقاتل بها الأفعى.

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