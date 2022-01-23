«أجمل شتاء في العالم للتصوير» تسجل 2863 مشاركة من 89 دولة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت مسابقة «أجمل شتاء في العالم للتصوير»، التي تنظمها جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وبالتزامن مع حملة «أجمل شتاء في العالم»، إغلاق باب مشاركات كلٍ من الجمهور والمصورين المحترفين، تمهيداً لإعلان الفائزين بجوائزها لأبرز الأعمال والمشاركات التي التقطت أجمل معالم الإمارات الطبيعية والسياحية والترفيهية والتراثية.

وبعد شهر واحد فقط من انطلاقها، في 20 ديسمبر 2021، سجلت المسابقة 2863 مشارَكة؛ من 2176 مشاركاً من 89 دولة، احتفت جميعها بطرق إبداعية ولقطات نوعية بجمال شتاء الإمارات وتضاريسها المتنوعة وفعالياتها وثقافتها الغنية وقيم مجتمعها المتسامح المنفتح الذي يحتضن أكثر من 200 جنسية يعيشون بتناغم وانسجام.

واستقبلت المسابقة مشاركات نوعية ضمن فئة «الصورة الواحدة»، المتاحة للجمهور العام، والتي تضم خمسة موضوعات هي: الصحراء، والبحر، والجبل، والوديان، والإمارات من الأعلى، إضافة إلى مشاركات متخصصة ضمن فئة «الملف المصوَّر» المخصصة للمصورين المحترفين ضمن أربعة موضوعات هي: الإمارات في عيونكم، وبرّية الإمارات، ووجوه من الإمارات، وحياة الشارع من الإمارات.

وقال الأمين العام لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، علي خليفة بن ثالث: «مستوى الإقبال والتنوّع في المشاركات الإبداعية المتميزة التي سجلتها مسابقة (أجمل شتاء في العالم) للتصوير من 89 دولة؛ خلال شهر واحد فقط، يعكسان المكانة الريادية لدولة الإمارات بوصفها وجهة سياحية عالمية جاذبة، ومقصداً للباحثين عن الإلهام والتقاط أجمل معالم الطبيعة والتفاعل الإنساني في مجتمعها المتنوع الحريص على قيم التواصل والحوار والتسامح».

وحلّ موضوع «الإمارات في عيونكم» في المركز الأول من حيث عدد الصور المشاركة في المسابقة بواقع 679 صورة، تلاه موضوع «حياة الشارع من الإمارات» بواقع 476 صورة، وموضوع «برّية الإمارات» بواقع 434 صورة. أما في فئة «الصورة الواحدة»، فتصدر موضوع «الجبال» بواقع 266 مشارَكة، تلاه موضوع «الصحراء» بواقع 265 مشارَكة، و«البحر» بواقع 262 مشارَكة.

وتصدرت دولة الإمارات في عدد المشاركين بواقع 428 مشاركاً، تلتها الهند بواقع 424 مشاركاً أيضاً، وإيران بـ118 مشاركاً، والفلبين بـ112 مشاركاً، وروسيا بواقع 74 مشاركاً، ومصر بـ71 مشاركاً.

• موضوع «الإمارات في عيونكم» الأول من حيث عدد الصور المشاركة بواقع 679 صورة.

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