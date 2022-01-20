مجموعة الفطيم توضح تفاصيل وحقيقة مشاجرة عنيفة وقعت في احد متاجرها بالقاهرة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أصدرت مجموعة ماجد الفطيم، توضيحا حول حادثة المشاجرة العنيفة التي وقعت في احد محال «كارفور» بمنطقة المعادي في القاهرة، وتداولتها وسائل إعلام محلية وعربية، وجاء في البيان الذي حصلت «الامارات اليوم» على نسخة منه: «في يوم الجمعة الموافق 14 يناير الجاري، قام أحد عملائنا بمخالفة اللوائح التنظيمية داخل فرع»كارفور«بالمعادي، حيث قام بتناول بعض المنتجات الغذائية المعروضة داخل الفرع دون تسديد ثمنها، وقام فريقنا الأمني بالتحدث مع العميل بلطف واحترام وطلب منه أن يمتنع عن الأكل أثناء التسوق»

وأضاف البيان أنه و«بالرغم من ذلك كان رد فعل العميل والمرافقين له حاداً، ما اضطر فريق»كارفور«الأمني إلى محاولة القيام بمرافقتهم إلى خارج الفرع وذلك لضمان أمن وسلامة جميع عملائنا وزملائنا».



وفي أعقاب هذا الحادث، قام فريقنا الأمني بالتقدم بشكوى رسمية إلى الشرطة وتسليم الأدلة إلى السلطات المحلية التي تقوم بدورها بالتحقيق في الحادث.



وأكدت مجموعة الفطيم في بيانها على أن فريق عمل «كارفور» مستمر في بذل قصارى جهده لضمان توفير بيئة تسوق آمنة وسلسة ومريحة لجميع العملاء.

وكانت العديد من الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقاطع فيديو لمشاجرة حادة بين بعض العملاء والموظفين في متجر «كارفور» الشهير بالمعادي.

ووصلت المشاجرة بحسب صحف محلية إلى تدخل الموظفين «بشكل عنيف»، ما أثار غضبا كبيرا بين المتواجدين في المكان.

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