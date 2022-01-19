سوريا..العثور على رضيعة عمرها 3 أشهر مرمية بإحدى حدائق السويداء..«حادثة بدأت تتكرر كثيرا»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

عثر مواطنون سوريون مساء أمس، على طفلة لا يتجاوز عمرها 3 أشهر مرمية ومغطاة في كرتونة في إحدى الحدائق العامة في محافظة السويداء، وتم نقلها إلى المشفى الوطني.



وأفاد عدد من الشهود لوسائل اعلام محلية ان صوت بكاء الرضيعة لفت الانتباه إلى مكان وجودها وساعد في العثور عليها، وإلا كانت ستموت حكما من البرد، حيث كانت مرمية بين اعشاب، وعليها قطعة من الكرتون.

وأكد الدكتور سلام أتمت مدير مشفى السويداء الوطني انه تم إدخال الطفلة الى قسم الإسعاف في الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء، وهي لا تتجاوز الـ 3 أشهر من العمر ومن ثم نقلها إلى قسم الأطفال لمعاينتها وهي بصحة جيدة، فيما أبدى الكثير من أهالي المحافظة استعدادهم لتبنيها.

وليست هذه الحادثة الاولى من نوعها فقد عثر قبل ايام عثرعلى طفل رضيع لا يتجاوز عمره الشهرين في حماة، وذلك بعد أيام من العثور على طفلة أمام أحد المستشفيات في اللاذقية.

وقالت صحيفة (الوطن) إن «الطفل الرضيع عُثر عليه في مدخل أحد الأبنية بضاحية أبي الفداء في محافظة حماة».

وأضافت أن «المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي زاهر حجو أكد حدوث الواقعة وأن الطفل عمره نحو 40 يوماً وهو في صحة جيدة». مشيرةً إلى أنه «وُجد بجانب الطفل ورقة مكتوب عليها (ابن حلال)».

وقبل أيام انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لطفلة لا يتجاوز عمرها 10 أشهر، وذكرت وسائل إعلام محلية أن الطفلة عُثر عليها مرمية على باب أحد المستشفيات الخاصة في مدينة اللاذقية، لتُنقل بعدئذ إلى (مشفى التوليد والأطفال).

ونشر الطبيب عبد القادر حربا صورة له مع الطفلة عبر صفحته في فيس بوك وكتب «سميناها روح، روح بتحس وبتشوف وبتسمع وبتضحك لانو هي قطعة من أهل فقدو الإنسانية بحق طفلة عمرها شهور مرمية عباب المشفى، ضحكتا البريئة بتخليك تغص وتبكي بقلبك».

وفي حديثها مع إذاعة (ميلودي إف إم) قالت هنادي الخيمي مديرة مجمع لحن الحياة لرعاية الطفولة في دمشق الذي استقبل الطفلة روح إن «هناك تقريباً 3 حالات لأطفال يتم العثور عليهم تأتي إلى المجمع كل شهر».

ولم تعرف الأسباب الحقيقية التي تدفع الأسر للتخلي عن أطفالهم، إذ عثر خلال الأشهر الأخيرة على العديد من هؤلاء الأطفال ضمن علب كرتونية أو ضمن حرامات شتوية أحياء يصارعون الجوع والبرد، بينما لم يحالف بعضهم الحظ وتوفي قبل أن يصل إليه أحد.

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