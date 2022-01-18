جلس على الشرفة ليدخن مستمتعا بمنظر حريق اشعله في البناية

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

ألقت قوات الأمن المصرية في محافظة بورسعيد، القبض شخص الأشخاص أشعل النيران في وحدته السكنية، وكاد أن يتسبب في حريق عمارة سكنية بأكملها، وتعريض حياة العشرات لخطر الموت.

وبحسب «القاهرة 24»، أن الشخص وبعد أن بدأت النيران في الانتشار، جلس على شرفة المنزل لتدخين سيجارة وهو يتأمل مايحدث، وذلك وسط تجمع العشرات من أهالي المنطقة، وتصاعد ألسنة النيران وانتشارها في الشقق المجاورة وسط ذهول ورعب السكان.

وحاول الشخص المتهم في الحريق، الهروب عقب السيطرة على الحريق، إلا أن رجال الشرطة كانوا له بالمرصاد، وتمكنوا من القبض عليه.

وكانت قوات الحماية المدنية تلقت بلاغًا بالحادث، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، تمكنت من السيطرة على ألسنة اللهب وإخماد الحريق، وذلك قبل انتشاره في ارجاء البناية.

وكان قوات الأمن قد تلقت بلاغًا بالحادث، ووجه على الفور بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على أسبابه، والتحفظ على الشخص المتهم وعرضه على النيابة العامة.

وعاين فريق من النيابة العامة موقع الحريق، وحصر التلفيات الناجمة عنه، واستمع إلى أقوال شهود العيان، ويجري التحقيق مع الشخص المتهم بإشعال النيران على أن يتم استكمال التحقيقات في الواقعة، حيث لم يتم الكشف عن دوافعه الحقيقية من وراء هذا التصرف.

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