وقف جراح بريطاني عن العمل لأنه يوقّع حروف اسمه على أكباد مرضاه المزروعة !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قررت محكمة الممارسين الطبيين (MPTS) شطب اسم جراح بريطاني، من السجل الطبي بعد أن قُبض عليه وهو يضع علامة بالأحرف الأولى من اسمه على أكباد مرضاه المزروعة.

واستُبعد الجراح سايمون برامهول، من السجل الطبي في المملكة المتحدة لإن ما فعله كان حسب المحكمة "عملا ناتجا عن درجة من الغطرسة المهنية" التي "قوضت" ثقة الناس في الأطباء. ويعني الحكم أن برامهول لن يكون قادرا بعد الآن على الانخراط في أي ممارسة طبية في بريطانيا.

وكانت هذه الفضيحة مستمرة منذ عدة سنوات، بعد أن قبض على الجراح وهو يستخدم موقد شعاع الأرجون - وهو جهاز تخثر يستخدم عادة في العمليات الجراحية - لكتابة الأحرف الأولى من اسمه على الأعضاء المزروعة. واكتُشفت علامة الطبيب من قبل جراح آخر بعد فشل زراعة عضو لدى أحد المرضى واضطر الممارس إلى إجراء عملية جراحية طارئة.

وفي ديسمبر 2017، اعترف الطبيب بتهمتين للاعتداء الشائع في فبراير وأغسطس 2013 أثناء عمله في مستشفى الملكة إليزابيث في برمنغهام. ونظرا لأن العلامة الشخصية لبرامهول لم تسبب أي ضرر فعلي للمرضى، فقد أُمر بعمل مجتمعي وغرامة قدرها 10000 جنيه إسترليني (13635 دولارا).

وأوقف الطبيب في ديسمبر 2020، حيث صرح MPTS بأن أفعاله أظهرت مثل هذه "الغطرسة المهنية" التي "انحرفت فعليا عن السلوك الإجرامي". ومع ذلك، في يونيو الماضي، تم اعتبار الطبيب لائقا للممارسة مرة أخرى وألغي أمر الإيقاف، ليعاد منعه نهائيا كما أسلفنا يوم الاثنين.

ومع ذلك، ووفق "روسيا اليوم" أدت المراجعة الأخيرة للقضية إلى نتيجة مختلفة تماما بالنسبة إلى برامهول. وبينما أقرت المحكمة أنه نتيجة لأفعاله "لم يلحق أي ضرر جسدي دائم بأي من المريضين"، فقد عانى أحدهم "ضررا عاطفيا كبيرا" من قضية الكبد، والتي غطتها وسائل الإعلام على نطاق واسع في ذلك الوقت.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news