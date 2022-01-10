دراسة: النساء أكثر عرضة للوفاة بعد العملية إذا كان الجراح رجلاً !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

توصلت دراسة إلى أن تعرض النساء لمضاعفات بعد العمليات الجراحية ترتفع بحسب جنس الجراح.

وقالت الدراسة إن اللاتي يخضعن لعمليات جراحية من قبل الجراحين الذكور أكثر عرضة ‏للمضاعفات والموت، بالمقارنة مع أولئك اللاتي يخضعن لعمليات جراحية من قبل جراحات إناث.

وتشير نتائج الدراسة المنشورة في مجلة "جاما سيرجري" العلمية إلى أن التحيز الضمني بين الجنسين يلعب دورا في نتائج العملية الجراحية.

ووجدت الدراسة أن المرضى الإناث اللاتي عولجن من قبل الجراحين الذكور كانوا أكثر عرضة للوفاة بنسبة 32 في المئة، و16 في المئة أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات، بينما كان 11 في المئة منهن أكثر عرضة للعودة إلى المستشفى من أولئك اللاتي تعاملن مع جراحة أنثى.

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