«إكسبوجر 2022».. كبار مصوّري العالم يلتقون عبر منصة واحدة

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

تستضيف الدورة السادسة من المهرجان الدولي للتصوير الفوتوغرافي «إكسبوجر»، الحدث العالمي الذي يحتفي بفن التصوير الفوتوغرافي وإبداعاته في الشارقة، نخبة من كبار المصورين في العالم لعرض أعمالهم الفوتوغرافية الفريدة وأساليبهم المبتكرة في رواية القصص البصرية. ويشهد المهرجان، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، والذي تقرر إقامته على مدار سبعة أيام هذا العام، خلال الفترة من 9 إلى 15 فبراير المقبل في مركز إكسبو الشارقة، معارض فنيّة فردية وجماعيّة لمصورين من مختلف أنحاء العالم ومؤسسات للتصوير محلية وعالمية، كما يقدم برنامجاً متكاملاً من الندوات والخطابات الملهمة وورش العمل التدريبية.

ومن المصورين المشاركين في المهرجان عضو منصة ماغنوم للمصورين، المتخصص بتصوير النزاعات والتقاليد والثقافات القديمة ستيف ماكوري، كما يمكن للزوار مشاهدة أعمال كل من المصورة المقدونية بيلجانا جوروكوفسكي الحائزة على العديد من الجوائز والمصوّر كريس رينييه الذي التزم بتوثيق المجتمعات التقليديّة التي تعيش بمنأى عن العالم، والمصور الروسي دانيال كوردان المعروف بشغفه بتصوير المناظر الطبيعية والرحلات، إلى جانب مشاهدة الصور الوثائقية للمصور الصحافي البريطاني جورج جورجيو. ومن بين المصورين المشاركين المصور الوثائقي جونكالو فونسيكا من البرتغال، وجوردان هاموند الذي يتميز بأسلوبه المعاصر في تصوير الرحلات، كما يعرض كل من المصور فينيت فورا وألان شالر المتخصص في التصوير الفوتوغرافي بالأبيض والأسود، أعمالهما التي تعكس شغفهما بفن تصوير الشارع. ويعرض طارق زيدي مجموعة من أعماله التي يوثق فيها قضية عدم المساواة وغيرها من القضايا الاجتماعية، فيما يقدم المصور الصحافي فيديا تشادراموهان قصصاً بصرية مؤثرة حول المرأة الإماراتيّة وتمكينها واندماجها في الحياة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news