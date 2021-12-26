اكتمال عقد المتأهلين إلى الدور الثاني من بطولة «فزاع لليولة»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

اكتمل عقد المتأهلين إلى الدور الثاني في أبرز أحداث الحلقة الرابعة، التي أقيمت ليلة الجمعة 24 ديسمبر في المرموم، ضمن منافسات النسخة الـ22 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ17 من برنامج الميدان.

وكسب راشد بن ركاض ومحمد الشحي آخر بطاقتين في الحلقة الرابعة، بعدما جمع بن ركاض 80 نقطة وجاء أولاً، والشحي 60 نقطة بالمركز الثاني، فيما ودّع المنافسات غدير الكتبي الذي جاء ثالثاً برصيد 50 نقطة، وسعيد الكتبي رابعاً برصيد 10 نقاط.

وبات الدور الثاني يضم إلى جانب راشد بن ركاض ومحمد الشحي، كلاً من: عوض العامري، عبيد بن ركاض، مكتوم الشامسي، منصور الفلاسي، فياض العامري وأحمد الحبسي. وجاءت الحلقة الرابعة مميزة بكل تفاصيلها وأحداثها والترقب الكبير لمعرفة هوية الفائزين حتى اللحظات الأخيرة، حيث جاء الحسم بعد التصويت من خلال تطبيق الميدان الإلكتروني على مسابقة اليولة، التي توفق فيها راشد بن ركاض ومحمد الشحي ليكسب كل منهما 25 نقطة رجحت كفتهما للتأهل.

وشهدت المنافسات تفوق غدير الكتبي ومحمد الشحي في منافسات السباحة التي أقيمت خلال الأسبوع في مجمع حمدان الرياضي، لينال كل منهما على 10 نقاط.

أما في سباق الخيل لمسافة 1200 متر، حقق غدير الكتبي وراشد بن ركاض 20 علامة لكل منهما.

وفي عد القصيد، التي يشرف عليها الشاعر محمد المر بالعبد، ويقوم خلالها المشاركون بإلقاء قصيدة «خمسين عام قبل وبعد» لسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نال 10 علامات، كل من: سعيد الكتبي ومحمد الشحي. وتفوق في الرماية راشد بن ركاض ومحمد الشحي ليحصد كل منهما 15 نقطة.

أما في سباق الهجن، تفوق غدير الكتبي ومحمد الشحي لينالا 20 نقطة.

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