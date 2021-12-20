عودة الملياردير الياباني مايزاوا ومساعده من رحلة الفضاء

المصدر: موسكو - د ب أ

بعد قضاء عشرة أيام في الفضاء، عاد سائحان يابانيان من محطة الفضاء الدولية للأرض بسلام.

وقالت وكالة الفضاء الروسية إن الكبسولة الفضائية التي تقل رجل الأعمال الملياردير يوساكو مايزاوا ومساعده يوزو هيرانو هبطت على سهول جمهورية كازاخستان صباح اليوم الاثنين.

وكان على متن الكبسولة رائد الفضاء الكسندر ميسوركين، الذي صاحب الاثنين في الجولة.

وقالت وكالة الفضاء الروسية إن العائدين يتمتعون بصحة جيدة. ونشرت وكالة الفضاء مقطع فيديو على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي يظهر الثلاثة وهم يلوحون بسعادة للكاميرا.

وأضافت الوكالة أن العائدين سوف يخضعون لتدريب تأهيلي لمدة 21 يوما، حيث سوف يقومون بإعادة بناء عضلاتهم تحت إشراف طبي، كما يتم العمل على إعادة أجسادهم لاعتياد الحياة على الأرض.

وتعد هذه أول مرة ترسل فيها روسيا سائحين للمحطة الفضائية الدولية منذ 12 عاما.

ووفقا لمجلة فوربس، يعد مايزاوا (46 عاما) واحدا من ضمن أغني 30 شخصا في اليابان، وتبلغ ثروته نحو 1.7 مليار يورو (1.92 مليار دولار).

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