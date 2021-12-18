الكويت: لا يوجد قرار بخصوص إيقاف أو سحب رخص القيادة للوافدين

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكدت وزارة الداخلية الكويتية أنه لا يوجد قرار أو تعميم صادر بخصوص إيقاف أو سحب رخص القيادة للمقيمين، وان كل ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي غير صحيح.

وأضافت الوزارة في بيان ، أن ما حصل، ماهو إلا إجراء روتيني اعتيادي قامت به الإدارة العامة لنظم المعلومات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لإعادة تطوير النظام وتحديث بيانات الرخص الصادرة تأكيداً على استيفاء الشروط المدرجة بالقرار الوزاري رقم 270 / 2020 ، من خلال عملية استبدال رخص القيادة القديمة بالرخص الجديدة الذكية حسب صحيفة القبس.

وتابع بيان الوزارة، بان من يثبت حصوله على رخصة قيادة من المقيمين بطرق غير قانونية، سوف يتم سحب رخصته واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

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