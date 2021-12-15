«برواز دبي» يستقبل 604 آلاف زائر منذ بداية العام

المصدر: وجيه السباعي ■ دبي

أفادت بلدية دبي بأن برواز دبي استقبل 604 آلاف زائر منذ بداية العام الجاري، مؤكدة أن معدلات الإقبال على المعلم الثقافي في تزايد مستمر.

ويعد «برواز دبي» واحداً من أحدث المعالم الثقافية والترفيهية على مستوى الدولة، وصرحاً بارزاً يؤطر مشاهد وإطلالات ساحرة لمدينة دبي القديمة والحديثة ضمن برواز واحد، ليشكل جسراً يربط ماضي الإمارة العريق بحاضرها المزدهرـ ويتميز بإطلالات بانورامية للمدينة بكاملها، ويحكي قصتها عبر الزمن منذ تأسيسها مروراً بقصص النجاح التي كللتها خططها الطموحة لتحقيق مستقبل زاهر.

افتتح «برواز دبي» في يناير 2018، وتشمل رحلة الزوار فيه ثلاث تجارب مميزة صممت خصيصاً لتعبر عن ماضي إمارة دبي وحاضرها ومستقبلها.

ولفتت البلدية إلى أن البرواز يعتبر أحدث معلم ثقافي على مستوى الدولة حالياً يتيح للزائر التعرف إلى دبي قديماً وحديثاً ومستقبلها، ومن خلاله يستطيع الزائر ‏المرور على مسار تعليمي تثقيفي يطلع على ماضي الإمارة العريقة عند الصعود على الجسر على ارتفاع 150 متراً‏، ويحصل الزائر على إطلالة بانورامية للمدينة بشقيها القديم والحديث، ويطلع على أهم المباني والمعالم الموجودة في الإمارة، وعندما ينزل يعيش عالماً افتراضياً لنظرة قادتنا للخمسين ‏سنة المقبلة في التعليم والصحة والبنية التحتية وغيرها، والوصول إلى الفضاء.

وأضافت: «يعتبر برواز دبي مبنى عالمياً رائداً بتصميمه المنفرد وشكله الجذاب، يثري تجربة السائح للإمارة، وهو يشكل نسبة كبيرة من خط السياح الزائرين للإمارة».

وتبدأ الرحلة داخل البرواز بتقديم نبذة عن هذا المشروع المبتكر، ثم ينطلق الزائر لمشاهدة «معرض دبي القديمة» الذي يستخدم المؤثرات السمعية والبصرية والحسية ليحكي قصة التطور المتسارع الذي شهدته المدينة وكيف تحولت من قرية للصيد إلى مدينة عصرية مزدهرة، كما يعرض صوراً مدهشة من التراث الإماراتي.

وبفضل الشاشات ثلاثية الأبعاد والمؤثرات الخاصة، يمكن للزوار الاستمتاع بتجربة أكثر واقعية تعرض صور «دبي القديمة» والأصوات والكلمات والأهازيج التي كانت تسمع آنذاك وعبق روائحها وكأنها أمامهم الآن، وذلك عبر استخدام تقنية الهولوغرام.

وينطلق الضيوف بعد ذلك إلى المصعد السريع ذي الواجهة الزجاجية ليحملهم إلى الجسر العلوي من البرواز، وهو منصة مرتفعة تقدم للزوار إطلالات بانورامية لا مثيل لها على جميع أنحاء المدينة ليستمتعوا بمشاهدتها من علو 150 متراً.

ويشاهد الزوار أحياء دبي القديمة التي تضم مناطق ديرة وأم هرير والكرامة على الجانب الشمالي، أما على الجانب الجنوبي فيشاهد الزوار في الوقت نفسه ناطحات السحاب الشاهقة التي تقف شامخة في وسط مدينة دبي الحديثة.

وتضم منصة الجسر العلوي الواسعة والمطلة على دبي القديمة والحديثة مزايا مبتكرة مثل شاشات الواقع المعزز التي تسمح للضيوف بالتعرف إلى أبرز معالم المدينة المتنوعة.

كما يتميز الجسر العلوي بتقنية تحبس الأنفاس، حيث يتحول مسار الزوار المصمم من ألواح ذكية إلى أرضية شفافة وذلك بمجرد السير عليه، بحيث تمنح الزائر الإحساس بأنه يسير على الهواء كما يستمتع بمشاهدة فريدة للبرواز والمنطقة المحيطة من الأعلى.

وبعد النزول إلى طابق الميزانين من الجهة المقابلة بواسطة المصعد السريع، سيستمتع الزوار بمشاهدة «معرض المستقبل» الذي يقدم شاشة تفاعلية بتقنية الواقع الافتراضي تعرض تصوراً متطوراً لمدينة دبي حتى الخمسين عاماً المقبلة من الآن.

ويبلغ ارتفاع «برواز دبي» 150 متراً وعرضه 93 متراً، واعتمد في إنشائه أكثر من 9900 متر مكعب من الإسمنت المعزز ونحو 2000 طن من الفولاذ الصلب، إلى جانب 2900 متر مربع من ألواح الزجاج الرقائقي. ويغطى بأكثر من 15 ألف متر مربع من الكسوة الذهبية المصنوعة من ورق الفولاذ المقاوم للصدأ عليها دوائر مستوحاة في شكلها من شعار إكسبو 2020.

واستوحت قياسات «برواز دبي» بشكله المستطيل من «النسبة الذهبية» وهي 1.618، والذي يعتقد العديد من المهندسين المعماريين والفنانين أنها تشكل نموذجاً مثالياً للتوازن الهيكلي. وتصل المصاعد بالزوار إلى الجسر العلوي عبر 48 طابقاً في غضون 55 ثانية.

جوائز

حصل برواز دبي على جائزة التميز من منتدى المنتزهات الترفيهية الرابع 2018، وجائزة أفضل أداء للعام «قمة أسباير» 2018، وأكبر إطار في العالم - موسوعة غينيس العالمية - 2019، وهو الفائز الوطني بدولة الإمارات بـ«أفضل مشروع في مجال السياحة والترفيه للعام»، إضافة إلى جوائز ميد لجودة المشروعات 2019 ومركز الترفيه الداخلي لهذا العام - منتدى المنتزهات الترفيهية - 2019 وشهادة التميز «Trip Advisor 2019».

• رحلة الزوار في برواز دبي تشمل ثلاث تجارب مميزة صممت خصيصاً لتعبر عن ماضي إمارة دبي وحاضرها ومستقبلها.



• شاشات ثلاثية الأبعاد تعرض صور «دبي القديمة» وتمكن الزائر من الاستمتاع بتجربة أكثر واقعية.

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